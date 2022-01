Colpi di arma da fuoco contro un’auto parcheggiata: ricercato dalle forze dell’ordine

Il tuo browser non supporta questo file

Nella capitale ieri pomeriggio, un uomo a bordo di uno scooter ha iniziato a sparare contro un’auto parcheggiata.

Quattro colpi di arma da fuoco diretti a un’auto parcheggiata in Via delle Vigne a Roma. È accaduto nella capitale, dove un uomo bordo di uno scooter di grandi dimensioni si è avvicinato a una vettura parcheggiata iniziando a sparare. Poche le informazioni rese disponibili fino ad adesso dagli inquirenti, ma sembra che all’interno dell’auto non ci fosse nessuno. L’episodio è accaduto nella giornata di ieri 6 Gennaio 2022 intorno alle ore 16 e 15 del pomeriggio. Sulla vicenda stanno adesso indagando gli agenti del Commissariato San Paolo in collaborazione con la squadra mobile di Roma.

Leggi anche: Francia, lo zio di Saman Abbas: “Consegnatemi all’Italia”

Leggi anche: Carabiniere fuori servizio arresta un rapinatore all’uscita da un supermercato

Una delle ipotesi seguite dagli inquirenti, suggerisce che si sia trattato di un atto intimidatorio, per spaventare forse un pregiudicato della zona. Non è stato comunque fornito alcun particolare in merito al proprietario della vettura danneggiata.