Epifania, poliziotti visiteranno bambini negli ospedali portando loro dei regali

In occasione dell’epifania, le forze dell’ordine faranno visita ai bambini ricoverati in ospedale portando loro dei doni.

In occasione della festa dell’epifania, che si terrà nella giornata di domani 7 Gennaio 2022, a Latina e nei comuni limitrofi, i poliziotti della Questura e dei Commissariati vicini faranno visita ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere. Molti di questi sono orfani, divisi tra le strutture preposte e centri di accoglienza. Un modo per dargli modo di gioire portando loro dei regali. Ma anche un atto concreto per far sentire meno soli tutti quei bambini che si sono ritrovati a trascorrere queste festività all’interno degli ospedali. Ma la visita farà sicuramente bene anche a tutto quel personale sanitario che sacrifica la loro vita per aiutarli e stargli vicino in questi momenti. Medici, infermieri e operatori sanitari che non trovano mai sufficienti riconoscimenti da parte dello stato per la funzione sociale che svolgono. I regali che verranno consegnati ai bambini sono stati finanziati da diversi sponsor, sia pubblici che privati. Gli agenti saranno accompagnati dal Questore nella giornata di domani, e partire dalle ore 10 del mattino, inizieranno a fare visita nei vari reparti pediatrici.

Un modo anche per mostrare alla popolazione come anche le forze dell’ordine siano sensibili a questi temi, rimarcando quanto il loro ruolo sociale sia in primo luogo quello di proteggere la popolazione e restargli accanto qualunque cosa accada. Un’iniziativa che non si svolgerà solo a Latina ma che riguarderà anche le provincie romane e una buona parte dei poliziotti distaccati nei vari commissariati della capitale.