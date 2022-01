Meteo DOMANI venerdì 7 gennaio | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani venerdì previsioni meteo del 7 gennaio. Al nord cieli coperti. Al centro addensamenti in diminuzione. Al sud prevalenza di nuvole. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 7 Gennaio.

Nord:

Prevalenza di spazi soleggiati salvo temporanee formazioni nebbiose al mattino sulle pianure di Lombardia e Veneto. Dal pomeriggio spesse velature in transito e nubi più consistenti dalla sera sull’arco alpino occidentale con qualche locale nevicata oltre i 400-500 metri.

Centro e Sardegna:

Ampie chiarite ad esclusione di Abruzzo e Sardegna dove permane una moderata nuvolosità con qualche fenomeno in mattinata su Abruzzo e fino a sera sull’isola.

Sud e Sicilia:

Piogge diffuse sulle aree ioniche di Sicilia e Calabria, specie sul settore meridionale di quest’ultima; molte nubi anche sulle altre aree ma senza fenomeni associati. Dalla sera schiarite sulla Campania.

Temperature:

Minime in aumento di Sardegna orientale ed in calo sul resto del paese. Massime stazionarie su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia occidentale; in diminuzione sul resto del paese.

Venti:

Moderati dai quadranti settentrionali al centro sud con locali rinforzi su Sardegna ed aree ioniche di Calabria e Sicilia; deboli variabili al nord salvo temporaneo rinforzo settentrionale al mattino su Liguria.

Mari:

Agitati mar e canale di Sardegna con moto ondoso in lenta attenuazione; molto mosso stretto di Sicilia; mossi gli altri mari.