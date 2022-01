Scoppia incendio in casa: muore donna di 84 anni, grave il marito

Le fiamme partite forse da un cumulo di carta nell’abitazione. L’uomo è stato portato in gravi condizioni in ospedale

Un grave incendio è scoppiato in una villetta a Meda, in provincia di Monza, dove viveva una coppia. La donna 84enne è morta a causa della gravi ustioni mentre il marito 91enne è stato portato in condizioni critiche all’ospedale Niguarda di Milano.

LEGGI ANCHE: Soffoca per un boccone davanti ai genitori, muore una bambina di 15 mesi



Secondo le prima indagini le fiamme potrebbero essere partite da un grosso cumulo di materiale cartaceo che si trovava all’interno dell’abitazione, come riferiscono i carabinieri della zona intervenuti con il supporto dei vigili del fuoco di Seregno e Desio per spegnere il fuoco. L’edificio è stato posto sotto sequestro.