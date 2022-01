Soffoca per un boccone davanti ai genitori, muore una bambina di 15 mesi

Immediata la chiamata al 118 ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Muore una bambina di 15 mesi.

Toccherà all’autopsia adesso stabilire con certezza le cause di questo terribile decesso. In ogni caso, quanto avvenuto nella provincia di Novara resta una tragedia impossibile da accettare. Una bambina di quindici mesi è morta davanti ai genitori e al fratellino, probabilmente soffocata da un boccone che non è riuscita a digerire. Un dramma che si è verificato a Cascina Guzzafame, una località fuori mano vicino il Ticino. I genitori hanno dato l’allarme e chiamato i soccorsi intorno a mezzogiorno spiegando che le era andato un pezzo di carne di traverso mentre mangiava. Immediata la chiamata al 118 mentre tentavano disperatamente di rianimarla.

La bambina era ancora viva quando i soccorsi sono arrivati sul luogo, ma purtroppo era già tutto inutile. Il decesso è stato poi certificato dai Carabinieri della stazione di galliate e dal medico legale arrivato in seguito sul luogo.