Vince 135 milioni al Superenalotto, ma poi scopre l’errore

Un uomo di 83 anni a causa di un errore stampa si era convinto di essere diventato milionario grazie ad una vincita alla lotteria.

135 milioni e 100 mila euro, una cifra da sogno che chiunque gioca alla lotteria spera sempre di vincere. Un’esperienza che Francesco Ventresca, 83 anni, ha avuto la fortuna di vivere, anche se purtroppo soltanto per una notte. L’uomo lavora come ambulante al mercato di frutta e verdura nel mercato di Sulmona, e aveva acquistato il biglietto vincente nel giorno dell’Epifania, scoprendo così di essere diventato milionario. Una notizia così forte che quella stessa notte non è riuscito a dormire.

Sfortunatamente, i numeri pubblicati dal giornale erano frutto di un errore di stampa. Il motivo lo spiega lui stesso ai giornalisti: “il controllo continua Ventresca l’ho fatto la sera quando sono tornato a casa. Ho cominciato a confrontare i numeri riportati dal giornale con le mie cinque giocate e all’ultima di queste ho visto che corrispondevano tutti e sei i numeri. Sono stato male tutta la notte, senza dormire, poi la mattina (ieri, ndr) alle sette sono andato in ricevitoria chiedendo di controllare. Quando mi hanno detto che non avevo vinto niente non volevo crederci, ho mostrato la ricevuta della mia giocata e i numeri vincenti riportati dal giornale. Poi ho chiesto anche a mio genero di controllare su internet e lui mi ha confermato che i numeri vincenti erano altri”.

Purtroppo per lui dunque, si è ritrovata vittima di un episodio molto sfortunato che lo aveva illuso per una notte intera di essere diventato milionario.