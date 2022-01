Meteo DOMANI domenica 9 gennaio | nuvole con piogge

Nella giornata di domani domenica previsioni meteo del 9 gennaio. Al nord rovesci con nevicate. Al centro nevicate sparse. Al sud cieli coperti e possibili rovesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 9 Gennaio.

Nord:

Inizialmente molto nuvoloso, con neve fino quote molto basse sull’arco alpino occidentale, specie Valle d’aosta, e Romagna e sporadicamente anche sul Friuli-venezia giulia. Schiarite anche ampie dalla mattina e nel pomeriggio su Liguria e pianure di Piemonte, Lombardia e Emilia-romagna occidentale.

Centro e Sardegna:

Cielo molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi, a carattere nevoso tra 400 e 800 metri sui settori orientali di Toscana, Umbria e Lazio e fino a quote molto prossime alla pianura e anche abbondanti su Marche e Abruzzo. Deciso miglioramento pomeridiano sulla Toscana in rapida estensione a Umbria e Lazio.

Sud e Sicilia:

Nuvolosità variabile su Sicilia e Calabria con locali piovaschi su Sicilia tirrenica e Calabria meridionale ma in graduale peggioramento pomeridiano con piogge e rovesci sparsi iniziando dalle aree tirreniche; poco nuvoloso inizialmente sul resto del sud ma in peggioramento pomeridiano con piogge e rovesci sparsi che saranno a carattere nevoso intorno 400/500 metri su Molise e Puglia garganica e tra 700 e 1000 metri sulle restanti aree peninsulari.

Temperature:

Minime in deciso calo al sud e su Sicilia, Lazio e Abruzzo, in aumento su appennino emiliano-romagnolo, Toscana e Sardegna, stazionarie altrove; massime in diminuzione su Lazio, Abruzzo, Marche, settori est di Toscana e Umbria e su Campania e ovest Basilicata, in aumento su Molise, nord Puglia, Liguria e sud Piemonte.

Venti:

Forti nord-occidentali su Sardegna e Sicilia con raffiche fino burrasca o burrasca forte; da deboli a moderati settentrionali sul restante sud; deboli variabili altrove, con rinforzi settentrionali sulle coste centrali adriatiche fino metà giornata e in generale rotazione dai quadranti settentrionali, in intensificazione serale su Liguria, alto adriatico e regioni centrali iniziando da Marche e Abruzzo.

Mari:

Agitati mare e canale di Sardegna e stretto di Sicilia; molto mosso il mar ligure anche agitato fino metà giornata, molto mossi medio-basso adriatico con moto ondoso in attenuazione; mossi i settori nord di adriatico e tirreno; da molto mossi ad agitati lo ionio e il restante tirreno.