Meteo OGGI lunedì 10 gennaio | maltempo al sud

Nella giornata di OGGI lunedì previsioni meteo del 10 gennaio. Al nord cieli coperti. Al centro addensamenti sparsi. Al sud cieli coperti con piogge e nevicate. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 10 Gennaio.

Nord:

Molte nubi su aree alpine, restante nord-est e centro-est Emilia-romagna, con deboli precipitazioni sulla Romagna, nevose anche a quote basse nella notte e al mattino, e nubi in diradamento dalla tarda mattina sul resto della regione, pianure e rilievi collinari di Veneto e Friuli e settore alpino di Piemonte, Valle d’aosta e Lombardia; stabile e ben soleggiato sul resto del nord.

Centro e Sardegna:

Variabile sulla Sardegna, con rovesci fino metà giornata sul settore ovest e dal pomeriggio sulle coste orientali; coperto su Marche e Abruzzo con precipitazioni sparse, nevose intorno 500-700 metri ma anche a quote molto basse nella notte; nuvolosità irregolare sul resto del centro, con addensamenti più estesi sui settori orientali e isolate deboli precipitazioni su quelli di Umbria e Lazio dove saranno nevosi oltre 800-1000 metri e solo occasionalmente a quote più basse tra notte e mattino.

Sud e Sicilia:

Molto nuvoloso su tutte le regioni con piogge e rovesci sparsi a carattere nevoso a partire da 800 metri, con fenomeni diffusi su Molise e, da metà giornata anche sulla Basilicata, con neve anche a quote più basse tra notte e mattino sul Molise.

Temperature:

Minime in aumento anche deciso su Campania, Basilicata, centro-meridionali adriatiche e coste romagnole, in calo su alpi Piemontesi, Lombardia, Liguria di levante, appennino emiliano, Sardegna, ovest Toscana e settori tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale; massime in ulteriore calo su ponente ligure, Abruzzo, Sicilia, Sardegna orientale e sud peninsulare, in aumento anche deciso su Veneto, Friuli-venezia giulia ed est Emilia-romagna.

Venti:

Moderati o forti settentrionali su Liguria, Emilia-romagna, isole maggiori e centro-sud peninsulare, con i rinforzi maggiori su Sicilia, Sardegna, coste romagnole, marchigiane, abruzzesi, molisane e della Puglia settentrionale e su tutto il settore appenninico centro-meridionale fino alla Campania; deboli settentrionali sul resto del nord con rinforzi nord-orientali sulle restanti coste adriatiche.

Mari:

Agitati stretto di Sicilia, mare e canale di Sardegna e tirreno meridionale; molto mossi mar ligure, alto tirreno e medio-alto adriatico, da molto mosso ad agitato il tirreno centrale; mosso il basso adriatico con moto ondoso in aumento, molto mosso lo ionio e anche localmente agitato sul settore sud.