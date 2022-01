Brahmadeo Mandal, l’84enne con 11 dosi di vaccino: “Mai stato così bene”. Ora rischia l’arresto

Brahmadeo Mandal, l’84enne con 11 dosi di vaccino: “Mai stato così bene, mi è passato anche il mal di schiena”. Ora rischia arresto e processo per essersi fatto vaccinare raggirando il sistema sanitario nazionale.

In India, un impiegato delle poste in pensione è finito sotto indagine dopo aver dichiarato di essersi fatto vaccinare undici volte contro il Covid-19. Si tratta dell’84enne Brahmadeo Mandal, che pare abbia realmente ingannato gli operatori sanitari e il sistema di monitoraggio del governo recandosi in diversi centri di vaccinazione e fornendo ogni volta numeri di telefono e generalità dei suoi parenti. Un video, l’uomo avrebbe raccontato di essersi sentito sempre più in forma dopo la somministrazione delle varie dosi di vaccino. Pensando di diventare un simbolo “pro vax”, l’84enne rischia di essere arrestato e di finire sotto processo per aver infranto la legge.

Brahmadeo Mandal, l’84enne con 11 dosi di vaccino

È stato solo quando si è presentato per ricevere la dodicesima dose che Mandal è stato individuato e bloccato dalle forze dell’ordine locali. I funzionari hanno avviato un’indagine per verificare se sia realmente vero quanto raccontato dall’uomo, così come anche le falle del sistema nazionale sanitario che regola la somministrazione delle dosi.

“Dal 13 febbraio del 2021, giorno della prima dose, la mia salute è migliorata in tutti i sensi. Non ho più preso nemmeno un raffreddore. Ho beneficiato molto dai vaccini, tanto che mi è persino migliorato il dolore alla schiena. Tutti dovrebbero vaccinarsi”, ha infatti raccontato l’uomo in un video che è diventato poi virale sul web. Alla luce di quanto emerso, Dipak Chandra Das, responsabile del dipartimento sanitario del distretto, ha dichiarato: “Stiamo verificando se queste affermazioni sono veritiere. Se scopriremo che Mandal ha infranto le legge, lo processeremo”.

Amarendra Pratap Shahi, chirurgo civile di Madhepura, ha invece spiegato: “Siamo perplessi su come ciò possa essere accaduto. Sembra che si stia verificando un errore del portale delle vaccinazioni. Stiamo anche cercando di scoprire se ci sia stata negligenza da parte delle persone che gestiscono i centri di vaccinazione. Secondo le indagini un giorno è riuscito a ottenere due vaccini in mezz’ora”. Secono quando viene però raccontato da un funzionario del dipartimento della salute di Patna (contattato da The Hindu che ne ha però garantito l’anonimato), pare che in India “i sistemi nei centri di vaccinazione possono essere facilmente raggirati”.