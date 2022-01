Paragona Trump ad Hitler e minaccia di volerlo uccidere, arrestato 72enne

Il cittadino newyorkese dovrà presentarsi davanti alla Corte Federale di Brooklyn con l’accusa di aver voluto rapire e uccidere Donald Trump.

Un uomo di 72 anni, Thomas Welnicki, è stato arrestato perché accusato di voler uccidere l’ex Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Welnicki, residente a Rockaway Beach, a New York, avrebbe detto alla Polizia del Campidoglio che se Trump si fosse rifiutato di lasciare la Casa Bianca dopo aver perso le elezioni del 2020, lui avrebbe «impugnato le armi» e «lo avrebbe fatto fuori».

Il 72enne, però, non si sarebbe fermato qui. In passato, infatti, avrebbe anche fatto delle telefonate per scoprire in che modo i servizi segreti proteggevano Donald Trump e i figli di quest’ultimo. È stato sempre lui, inoltre, a paragonarlo ad Hitler. In una delle dichiarazioni rilasciate, Welnicki spiega che «non era sua intenzione far del male a qualcuno, ma non si piegherà in alcun modo al fascismo». Thomas Welnicki dovrà presentarsi il prossimo lunedì davanti alla Corte Federale di Brooklyn.