Nas, 42 multe per mancata vaccinazione di staff sanitario in centri anziani

I carabinieri Nas hanno eseguito verifiche in 536 attività socio sanitarie e assistenziali e hanno trovato irregolarità in 107 di queste

Durante il periodo di festività, i carabinieri Nas hanno eseguito diversi controlli nelle strutture dedicate alla cura degli anziani, come Rsa e case di riposo. Dai controlli, dopo l’ispezione di circa 536 strutture ricettive in tutta Italia, è emerso che 107 erano irregolari e i militari hanno eseguito 52 multe per violazioni penali, 87 per illeciti amministrativi per una cifra complessiva che ammonta a 80 mila euro.

Le ragioni sono dovute a carenze igieniche nelle strutture, numero maggiore di anziani rispetto alla capienza consentita, inosservanza delle regole anti contagio da Coronavirus, presenza di staff non qualificato e senza vaccinazione.

Leggi anche:—>Covid, governatore Puglia:«In pandemia nessuno può essere obbligato al rischio di contagiarsi»

A tal proposito, i Nas hanno multato 42 dipendenti delle strutture per essere sprovvisti di certificazione vedere e di vaccinazione, e a queste si aggiungono altre 16 multe per non aver usato dispositivi di protezione medica, omessa cartellonistica informativa e valutazione rischio da virus.

Leggi anche:—>Cure contro il Covid? Per la politica esistono soltanto i vaccini. McCollough: «Funzionano, ma gli ospedali non le consigliano»

Chiuse anche tre strutture ricettive considerate abusive o con gravi mancanze a livello assistenziale e sanitario. Gli anziani sono stati trasferiti in altre strutture o riportati dai familiari.