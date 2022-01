Rogo a New York: morte 19 persone, tra cui 9 bambini

Un incendio è scoppiato ieri a New York, in un palazzo del quartiere Bronx, facendo una strage. Sul posto sono arrivati 200 pompieri, ma 19 persone hanno perso la vita

Un incendio si è verificato ieri a New York, in un palazzo del quartiere Bronx, provocando una strage. Il rogo ha avuto origine in un edificio di 19 piani e sono dovuti intervenire circa 200 vigili del fuoco per domarlo. Sono decine le persone che hanno subìto un’intossicazione. 63 le persone ferite, 32 finite in ospedale e ricoverate a causa delle ustioni riportate e intossicazioni. Nell’incendio sono morte 19 persone, di cui 9 erano bambini. Il capo dei vigili del fuoco, Daniel Nigro, ha definito questo rogo «uno dei peggiori incendi della storia recente della città».

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio. Il fuoco avrebbe preso piede intorno alle 11 del mattino da una casa di due piani, tra il secondo e il terzo. Le fiamme sono poi divampate coinvolgendo anche altre zone del palazzo. Dato che era domenica, molte famiglie erano tutte assieme.

Nella fretta di fuggire, le porte dell’appartamento sarebbero rimaste aperte, e le fiamme si sono sparse più velocemente in tutto il palazzo. I vigili del fuoco hanno raccontato di aver trovato morti in ogni piano dell’edificio, dai pianerottoli alle scale. Diverse persone sono decedute a causa di un arresto cardiaco per il fortissimo fumo e perché non respiravano. Altri sono riusciti a salvarsi grazie alle scale dei camion dei vigili del fuoco.

Gli inquirenti stanno indagando per capire cosa abbia scatenato il rogo.