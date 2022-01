Tragico incidente, auto travolge e uccide una signora di 85 anni

L’anziana signora stava attraversando la statale 12 quando è stata improvvisamente travolta da un’auto guidata da un 48enne che viaggiava in direzione nord. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso.

Luciana Carli non ce l’ha fatta. È morta all’età di 85 anni dopo essere stata tragicamente investita da un’auto guidata da un 48enne sulla Statale Abetone Brennero, a Borgo Mantovano. Erano da poco trascorse le ore 15:00 quando è avvenuto il terribile impatto che non le ha lasciato scampo. La signora Luciana, in quel momento, stava attraversando la statale 12, nel centro di Villa Poma. E stando alle prime informazioni raccolte, non si trovava sulle strisce pedonali. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorsi, per la signora non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri e gli agenti per tutti i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Un incidente, questo, che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, un problema su cui l’amministrazione comunale lavora da anni e che sta tutt’ora cercando di risolvere. «La statale 12 è molto trafficata e taglia in due l’abitato di Villa Poma. Da tempo avevo segnalato una situazione di rischio» spiega il Primo Cittadino di Borgo Mantovano, Alberto Borsari. «Per noi, questa è una grave tragedia» conclude.