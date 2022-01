Si è costituito l’uomo che ha investito un bambino sulle strisce pedonali

Il tuo browser non supporta questo file

Il 55enne si è costituito nel pomeriggio presso la Caserma dei Carabinieri di Arezzo dove si è presentato insieme al suo titolare e alcuni testimoni.

L’uomo che ha investito un bambino sulle strisce pedonali ad Arezzo, questa mattina, alle ore 07:30, si è costituito. Si tratta di un 55enne proveniente da Salerno, operaio di una ditta che lavora sulle linee ferroviarie.

L’incidente

Il bambino stava andando a scuola quando è stato investito da un furgone lungo la strada regionale 71, in località Olmo. Il 55enne, però, è subito fuggito via senza prestare soccorso. Il bambino è stato trasportato presso l’Ospedale Mayer di Firenze dove è tutt’ora ricoverato. Ha riportato diverse lesioni e traumi ma non sarebbe in pericolo di vita.

Nel tardo pomeriggio, però, l’autista del furgone si è presentato in Caserma ad Arezzo insieme al titolare e ad alcuni testimoni. L’uomo è stato denunciato e dovrà ora rispondere di omissione di soccorso.