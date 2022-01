Nordcorea: provato missile ipersonico davanti a Kim Jong-un

Il leader nordcoreano era presente al test missilistico, che ha avuto successo

Il leader della Nordcorea, Kim Jong-un era presente al test di un missile ipersonico, poi occorso con successo. È quanto apparso sul sito web “Rodong Sinmun”, giornale del Partito attualmente al potere. Postate anche alcune foto del leader nordcoreano mentre osserva il test missilistico da un binocolo. È il secondo lancio di questo genere di missile in nemmeno una settimana.

Il missile aveva un «veicolo di volo ipersonico» e ha centrato l’«obiettivo prefissato in acqua a mille chilometri di distanza», come ha riportato la Korea Central News Agency (Kcna).

Intanto, la Federal Aviation Administration ha fatto sapere che il lancio del missile in Nord Corea ha costretto gli Usa a bloccare in modo temporaneo i voli sulla costa ovest. L’ultimo missile era tecnologicamente più avanzato in confronto a quello della settimana precedente.