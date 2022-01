17enne stuprata in una villa a Capodanno 2021, arrestati due giovani

I carabinieri di Roma Cassia hanno eseguite misure cautelari nei confronti di tre ragazzi tra i 19 e 21 anni

I carabinieri di Roma hanno effettuato alcune ordinanze di misure cautelari nei confronti di tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni. Due di loro sono ai domiciliari, mentre un altro ha l’obbligo di presentarsi dalla polizia giudiziaria e ha l’obbligo di dimora nella Capitale. I tre sono fortemente indiziati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravata ai danni di una minorenne, che in quell’occasione era in stato di alterazione psicofisica, ergo in stato di inferiorità psicofisica, in una villa privata.

L’inchiesta, guidata dalla procura romana, è scattata dalla denuncia presentata il 2 gennaio 2021 ai carabinieri di Roma da una ragazza, allora 16enne (doveva compiere 17 anni, ndr), che diceva di aver subìto uno stupro nella notte tra il 31 e il 1° gennaio 2021 da alcuni ragazzi, nel corso di una festa che si era svolta all’interno di una villa privata, sita a Roma, Primavalle.

Leggi anche:—>Usa, Capitol Hill: McCarthy rifiuta di collaborare all’indagine

Da subito hanno avuto inizio le indagini per identificare i presenti e i presunti responsabili, mentre la ragazza veniva portata all’ospedale San Pietro di Roma dove le venivano diagnosticate lesioni guaribili in un mese. Tra l’altro, si è accertato anche che nel sangue della ragazza c’erano tracce di sostanze che fanno supporre che nel momento in cui è stata abusata, era in uno stato di inferiorità a livello psico fisico.

Leggi anche:—>Lombardia: via dal conto Covid i ricoverati con altre patologie

I carabinieri hanno portato avanti l’inchiesta con l’aiuto di intercettazioni telefoniche e ambientali, osservazione a distanza ecc. Una volta portata a termine l’indagine, si è giunti a identificare i ragazzi indiziati in modo grave dello stupro di gruppo. Tuttavia, i carabinieri stanno conducendo ulteriori accertamenti, e potrebbero esserci nuovi sviluppi.