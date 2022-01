Usa, Capitol Hill: McCarthy rifiuta di collaborare all’indagine

Kevin McCarthy, a capo della minoranza democratica alla Camera, ha fatto sapere di non voler collaborare con la commissione d’inchiesta sull’assalto a Capitol Hill

Kevin McCarthy, attualmente a capo della minoranza democratica alla Camera, ha comunicato di non voler collaborare con la commissione che sta investigando sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Secondo McCarthy, la commissione «non sta conducendo un’inchiesta legittima». Il leader repubblicano ha inoltre aggiunto che gli si è chiesto di essere interpellato in merito a «conversazioni private che non sono lontanamente collegate con le violenze al Congresso».

Nella lettera mandata a McCarthy, la commissione aveva citato anche come lo stesso leader repubblicano aveva raccontato di una sua conversazione con il tycoon Donald Trump durante l’assalto al Congresso.

McCarthy, asserendo che la commissione stia operando in modo illegittimo, precisa anche che la portavoce Nancy Pelosi non ha voluto introdurre al suo interno i deputati Jim Jordan e Jim Banks, conosciuti come molto fedeli al tycoon, mentre invece ha optato per Liz Cheney e Adam Kinzinger, che sono molto polemici nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti.