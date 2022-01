Bollettino coronavirus 13 gennaio: 184.615 contagi, 316 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 13 gennaio, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 184.615 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 196.224. Le vittime sono invece 316 mentre ieri erano state 313. Sono 1.181.179 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 1.190.567. Il tasso di positività è al 15,6%, in calo rispetto al 16% di ieri. Sono 1.668 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156, lo stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.648, ovvero 339 in più rispetto a ieri.

Le Regioni

In Emilia-Romagna più di 20.600 casi, altri 38 morti

Oltre 20.600 nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna e altri 38 morti con Covid, tra cui cinque pazienti 50enni e un 48enne. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. Quanto ai ricoveri, sono in aumento soprattutto nei reparti Covid. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 151 (tre in più rispetto a ieri): età media 62 anni. Sul totale, 100 non sono vaccinati. Per quanto riguarda i ricoverati negli altri reparti Covid sono 2.258 (+71 rispetto a ieri), età media 69 anni. Per quanto riguarda i nuovi positivi, 20.648 su 72.547 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il dato è comprensivo di 1.145 casi dei giorni scorsi relativi alla provincia di Piacenza e che, come anticipato ieri, sono stati registrati e comunicati al ministero oggi. I casi attivi oggi sono 259.464 (+16.786), il 99% in isolamento a casa.

In Veneto 17.956 casi e 38 morti

Nelle ultime 24 ore in Veneto i casi covid sono 17.956, intercettati con 153.357 tamponi, con un’incidenza all’11,51%, in calo da alcuni giorni. Sono 38 i morti, per un totale di 12.659. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 1.808 (+32): 1602 in area medica non critica e 206 in intensiva (-4). I dati sono forniti dal presidente della Regione Luca Zaia nel corso del punto stampa.

In Toscana 13.151 nuovi casi, 20 decessi

I ricoverati sono 1.296 (20 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (stabili). In Toscana sono 13.151 i nuovi casi Covid (5.501 confermati con tampone molecolare e 7.650 da test rapido antigenico), che portano il totale a 547.508 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono il 2,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 358.819 (65,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 24.353 tamponi molecolari e 53.035 tamponi antigenici rapidi, di questi il 17% è risultato positivo. Sono invece 18.975 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 69,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 180.914, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.296 (20 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 20 nuovi decessi: 10 uomini e 10 donne con un’età media di 75,6 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 13.151 nuovi positivi odierni è di 38 anni circa (22% ha meno di 20 anni, 27% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

D’Amato (Lazio), ‘oggi 10.272 casi e 34 decessi’

“Oggi nel Lazio, su 25.567 tamponi molecolari e 69.001 tamponi antigenici per un totale di 94.568 tamponi, si registrano 10.272 nuovi casi positivi (-1.755); sono 34 i decessi (+19, il dato comprende recuperi di notifiche), 1.620 i ricoverati (-9), 204 le terapie intensive (+2) e +4.207 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10,8%. I casi a Roma città sono a quota 5.061”. Lo riferisce l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Il report nel dettaglio, per le ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 2.293 i nuovi casi e 7 i decessi; Asl Roma 2: sono 2.203 i nuovi casi e 9 i decessi; Asl Roma 3: sono 565 i nuovi casi e 5 i decessi; Asl Roma 4: sono 645 i nuovi casi e 6 i decessi; Asl Roma 5: sono 815 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 6: sono 1.341 i nuovi casi e 2 i decessi. Nelle province si registrano 2.410 nuovi casi nelle ultime 24 ore, con 2 decessi. Asl di Frosinone: sono 770 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Latina: sono 684 i nuovi casi e 0 i decessi; Asl di Rieti: sono 327 i nuovi casi e 1 decesso; Asl di Viterbo: sono 629 i nuovi casi e 0 i decessi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia 4.039 nuovi contagi e 11 decessi

Dei 41 pazienti in terapia intensiva 37 non sono vaccinati – Oggi in Friuli Venezia Giulia su 11.295 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.357 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,01%. Sono inoltre 20.752 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.682 casi (12,92%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 41 delle quali 37 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 369. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella dai 50 ai 59 anni (18,30%) seguita da 0-19 anni (18,17%), 40 a 49 anni (17,70%), 30-39 anni (14,31%), 20-29 (13,86%), 60-69 (8,96%), 70-79 (4,78%), 80-89 (2,77%), 90 e oltre (1,14%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 11 persone: un uomo di Trieste di 96 anni (deceduto in una struttura per anziani), un uomo di 88 anni di San Martino al Tagliamento (deceduto in ospedale), una donna di 86 anni di Trieste (deceduta in una Rsa), una donna di 82 anni di Aquileia (deceduta in ospedale), un uomo di 81 anni di Latisana (deceduto in ospedale), un uomo di 79 anni di Bertiolo (deceduto in ospedale), una donna di 77 anni di Pordenone (deceduta a domicilio), una donna di 73 anni di Prepotto (deceduta in ospedale), un uomo di 71 anni di Talmassons (deceduto in ospedale), un uomo di 71 anni di Pordenone (deceduto in ospedale) e un uomo di 70 anni di Udine (deceduto in ospedale).

In Abruzzo oggi 3.610 nuovi contagi, 1 morto

Sono 3.610 (di età compresa tra 2 mesi e 105 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 155.432. Dei positivi odierni, 2.565 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 63enne residente fuori regione) e sale a 2.681. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 92004 dimessi/guariti (+480 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 60747 (+3127 rispetto a ieri) nel totale sono ricompresi anche 49132 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 349 pazienti (+11 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 37 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 60361 (+3114 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5360 tamponi molecolari (1803465 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 24057 test antigenici (2207803). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 12.28 per cento. Del totale dei casi positivi, 33781 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+656 rispetto a ieri), 42425 in provincia di Chieti (+1154), 37046 in provincia di Pescara (+855), 38287 in provincia di Teramo (+813), 2000 fuori regione (+49) e 1893 (+82) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Sardegna, 1.296 nuovi casi e un decesso

”In Sardegna si registrano oggi 1.296 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 4856 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 20997 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 28 ( 1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 231 ( 16 in più di ieri). 18169 sono i casi di isolamento domiciliare ( 563 in più di ieri). Si registra il decesso di una donna di 88 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari”. Lo comunica la Regione Sardegna.

In aggiornamento