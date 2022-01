Allarme tsunami nel Pacifico dopo l’eruzione di un vulcano sottomarino [VIDEO]

È allarme tsunami in un’ampia area del Pacifico a seguito dell’eruzione del vulcano sottomarino Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, vicino al regno di Tonga.

I media nel regno polinesiano del Pacifico meridionale, costituito da più di 170 isole, la maggior parte delle quali disabitate, hanno riportato che vi sono onde anomale e che queste hanno raggiunto la costa allagando le strutture, di una pioggia di cenere e di un black-out telefonico.

Successivamente l’allarme tsunami è scattato alle Samoa, nelle Fiji e in Nuova Zelanda: alla popolazione è stato chiesto di tenersi a distanza dalle aree costiere a causa del rischio di correnti anomale e imprevedibili maree. “Chi si trova sulla costa deve uscire dall’acqua, lasciare la spiaggia e la zona costiera e tenersi a distanza da porti, fiumi, estuari”, ha chiesto la Protezione civile neozelandese. Il vulcano interessato dall’esplosione è collocato a circa 2mila chilometri a nordest della Nuova Zelanda.

Mannnn my heart hurts for my people rn 😭🇹🇴🙏🏽 pic.twitter.com/QjzW5f1uAy

La prima esplosione è stata riportata ieri, quando erano state segnalate onde anomale di 30 centimetri dal servizio meteo di Tonga. Era stata registrata un’attività intermittente da parte del vuclano già a fine dicembre, ma l’eruzione di ieri era già stata considerata di potenza sette volte superiore alla precedente, ha sottolineato il servizio geologico del regno.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it’s gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc

— Rick Threlfall (@RickThrelfall) January 15, 2022