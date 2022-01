Esiste un posto dove vengono rubati migliaia di pacchi Amazon

Esiste un luogo, dove vengono svuotati 90 container di merci, in media ogni giorno. Si trova a Los Angeles, e secondo quanto riportato dal Corriere della sera, in un articolo di Guido Olimpio, i danni sono di milioni di dollari.

I predoni prendono d’assalto i treni a Los Angeles, intorno alla ferrovia sono ormai presenti migliaia e migliaia di cartoni vuoti. Il crimine è stato documentato nei video di John Schreiber, reporter della CBS che ha potuto documentare i fatti. Gli assalti avvengono nella zona di Lincoln Heights, nei confronti di lunghi convogli di merci. I malviventi salgono a bordo, aprono le porte e si appropriano di qualsiasi cosa. I pacchi spesso vengono aperti sul momento, appena avvenuto il furto. Nei filmati si possono vedere montagne di pacchetti, con le sigle di compagnie importanti, come Amazon.

La Union Pacific – la società ferroviaria – ha scritto una lettera e l’ha inviata all’autorità giudiziaria fornendo loro dei dati preoccupanti. Ha parlato di una media di 90 container svuotati, ogni giorno, con danni già a 5 milioni di dollari.

LEGGI ANCHE > La cantante Sinead O’Connor ricoverata in ospedale dopo la morte del figlio Shane

Gli episodi di saccheggio sono cresciuti in modo vertiginoso, nel solo mese di ottobre del 365%. I ladri, non hanno scrupoli e durante i saccheggi usano armi, aggrediscono il personale e l’UP che la sua forza di polizia, chiede misure più rigide, in quanto, le persone arrestate, subiscono delle pene lievi.

Keep hearing of train burglaries in LA on the scanner so went to #LincolnHeights to see it all. And… there’s looted packages as far as the eye can see. Amazon packages, @UPS boxes, unused Covid tests, fishing lures, epi pens. Cargo containers left busted open on trains. @CBSLA pic.twitter.com/JvNF4UVy2K

— John Schreiber (@johnschreiber) January 13, 2022