Spaventoso schianto sulla A1: gravissima un’intera famiglia e due giovani

Due auto sono finite fuoristrada, dopo un terribile incidente occorso ieri pomeriggio sulla A1 tra San Zenone e Melegnano (Milano).

Due automobili sono finite fuoristrada nel pomeriggio di ieri, sabato 15 gennaio 2022 sull’A1 tra San Zenone e Melegnano, in provincia di Milano. Le auto sono fortemente danneggiate, e i feriti gravissimi, estratti dalle lamiere con l’intervento dei vigili del fuoco.

Si tratta di una famiglia composta dal papà di 52 anni, la madre 50 la figlia di 18 anni, che erano a bordo della prima auto e sono gravissimi. Così come due giovani tedeschi di 24 e 32 anni, anche loro in condizioni molto gravi.

Tutti i feriti sono all’ospedale in condizioni gravi. Non c’è ancora chiarezza sulla dinamica dell’accaduto. Quel che si sa è che il sinistro è occorso intorno alle ore 15:20 di ieri pomeriggio in direzione Sud, in un tratto stradale sito tra l’ingresso della Teem e l’uscita di Lodi.