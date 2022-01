Corea del Nord, lanciati altri due missili: proseguono i test sulle armi

Continuano i test missilistici della Corea del Nord: lanciati altri due missili balistici a corto raggio. La denuncia di Giappone e Corea del Sud: “Grave problema per la comunità internazionale”.

Secondo quanto riportato dall’agenzia sudcoreana Yonhap, che cita i militari di Seul, la Corea del Nord ha lanciato in mare due sospetti missili balistici a corto raggio, nel suo quarto test missilistico di questo mese. I missili sarebbero stati lanciati dall’aeroporto di Sunan, nella capitale, e hanno viaggiato per 380 km fino a un’altitudine massima di 42 km.

Anche il governo giapponese ha riferito del lancio e ha condannato i test come una minaccia alla pace e alla sicurezza della regione. Come spiegato da Al Jazeera, Nobuo Kishi, il ministro della Difesa giapponese, ha affermato che i missili sembravano essere atterrati nell’oceano vicino alla costa orientale della Corea del Nord. “È evidente che l’obiettivo dei frequenti lanci missilistici della Corea del Nord sia quello di testare e migliorare la tecnologia missilistica del Paese”, ha spiegato ai giornalisti il ministro. “Il ripetuto lancio di missili balistici della Corea del Nord è un grave problema per la comunità internazionale, incluso il Giappone”, ha poi aggiunto Kishi.

La Corea del Nord ha effettuato una serie di lanci dall’inizio del nuovo anno, annunciando la scorsa settimana il successo del test di un’arma ipersonica osservata dal leader Kim Jong Un. Nella giornata di venerdì, inoltre, sarebbero stati sparati altri due missili da un treno. Le Nazioni Unite hanno vietato a Pyongyang, che possiede armi nucleari, di testare armi balistiche. I colloqui di denuclearizzazione, tuttavia, sono stati bloccati dal 2019, quando un vertice tra Kim e l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è fallito a causa delle richieste nordcoreane di alleggerimento delle sanzioni.

E proprio alla luce di di ciò, venerdì il ministero degli Esteri nordcoreano ha rimproverato gli Stati Uniti per aver imposto nuove sanzioni in risposta ai test, accusando Washington di un “approccio conflittuale” contro il Paese. Gli Stati Uniti, dal canto loro, stanno esortando le Nazioni Unite a prendere un’azione più ferma e decisa contro la Corea del Nord, sulla base di questi ultimi test missilistici.