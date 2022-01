Stati Uniti tra grandi nevicate e gelo, allerta meteo per milioni di persone

Il tuo browser non supporta questo file

Allerta meteo anche in Canada dove si sta vivendo una situazione simile. Ecco cosa sta succedendo

Canada e Stati Uniti sotto neve e gelo. Allerta meteo per oltre 80 milioni di americani nei due Paesi. Ci sono oltre 145mila persone rimaste senza elettricità nelle zone a sud est, con tantissimi voli cancellati. In Virginia, Georgia e Nord e Sud Carolina, vige lo stato di emergenza. Il Servizio di meteo nazionale statunitense ha previsto oltre 30 cm di neve in alcune zone.

Leggi anche:—>Coronavirus, Vaia:«Positivi liberi dopo 5 giorni senza tampone»

Neve e gelo potrebbero provocare «viaggi pericolosi, interruzioni di corrente e danni agli alberi», spiega ancora il servizio meteo nazionale. Sono oltre 3mila i voli cancellati negli Usa nella giornata di ieri.

Leggi anche:—>Quirinale, Verdini scrive a Dell’Utri e Confalonieri:«Ambizione Berlusconi è legittima»

In Canada, nella provincia dell’Ontario, al confine con lo Stato di New York, sono state emesse ieri allerte meteo per la maggior parte dell’area a sud. Le previsioni dicono che Toronto potrebbe essere ricoperta da 20 centimetri di neve.