Eruzione vulcanica a Tonga, inviati aerei per valutare i danni dello Tsunami

Un’enorme eruzione vulcanica sottomarina e uno tsunami hanno colpito la nazione pacifica di Tonga sabato. La Nuova Zelanda e l’Australia hanno inviato degli aerei per valutare i danni.

L’eruzione ha inviato una spessa coltre di cenere nel cielo, contaminando le forniture d’acqua, tagliando le comunicazioni e inizialmente impedendo ai voli. Lunedì, però, i voli dalla Nuova Zelanda e dall’Australia sono stati finalmente in grado di partire. I video condivisi sui social media dopo l’eruzione di sabato hanno mostrato persone che scappavano mentre le inondazioni alte un metro colpivano le aree costiere. Un boom sonico potrebbe essere stato sentito fino all’Alaska.

Non c’erano ancora rapporti ufficiali di feriti o morti entro domenica sera, per via delle comunicazioni limitate. Tuttavia, una donna britannica è scomparsa dopo essere stata spazzata via sabato dallo tsunami. Angela Glover, 50 anni, che viveva a Tonga dal 2015. Le famiglie al di fuori di Tonga aspettavano disperatamente notizie, mentre le comunicazioni sono rimaste interrotte nella maggior parte del paese. Questo a quasi 48 ore dopo l’enorme eruzione del vulcano sottomarino, che poteva essere sentita a più di 2.000 km di distanza.

Gli avvisi di tsunami sono stati emessi in precedenza per il Giappone, le Hawaii, l’Alaska e la costa statunitense del Pacifico. L’US Geological Survey ha stimato che l’eruzione ha causato l’equivalente di un terremoto di magnitudo 5.8. Gli scienziati hanno detto che gli tsunami generati dai vulcani piuttosto che dai terremoti sono relativamente rari.

Il gabinetto di Tonga ha tenuto una riunione di crisi domenica e ha chiesto assistenza, riferisce l’ufficio di Zed Seselja, ministro australiano per il Pacifico. Un volo di sorveglianza è partito dall’Australia per Tonga lunedì mattina per valutare i danni alle infrastrutture critiche come strade, porti e linee elettriche. Il volo è partito in ritardo a causa della nube di cenere che copre Tonga, ma alla fine è decollato.

Anche un aereo Orion della Royal New Zealand Air Force è riuscito a partire da Auckland lunedì per valutare i primi danni nella zona. La cenere densa e il fumo hanno spinto le autorità a chiedere alla gente di indossare maschere e bere acqua in bottiglia. In un video postato su Facebook, Nightingale Filihia ha detto che si stava rifugiando a casa della sua famiglia mentre la cenere vulcanica pioveva. Nelle immagini si vede il cielo nero come la pece.

“È davvero brutto. Ci hanno detto di stare in casa e di coprire porte e finestre perché è pericoloso”, ha detto. “Mi è dispiaciuto per la gente. Tutti si sono bloccati quando è avvenuta l’esplosione. Ci siamo precipitati a casa”. Fuori dalla casa, era possibile vedere la gente portare ombrelli per proteggersi.