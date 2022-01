Bianchi su scuola:«Stiamo affrontando i problemi, ci vuole unione»

Il tuo browser non supporta questo file

Il ministro dell’Istruzione tocca il tema scuola parlando delle difficoltà che si stanno affrontando e invita a «unione e convergenza»

In un intervento durante la trasmissione di Rai 3, Che tempo che fa, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi affronta il tema scuola invitando a essere più uniti e convergenti su determinate questioni. «Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questo periodo per la scuola, tutte le famiglie, i ragazzi, tutto il personale e tutti i dirigenti. Come in aprile e a settembre, è stato un grandissimo lavoro corale; certo, abbiamo dei problemi pratici, diversi nelle diverse parti del Paese.

Quando parliamo di scuola italiana parliamo di oltre 10 milioni di persone. Ci sono molti problemi, li stiamo affrontando uno alla volta, mettendo a disposizione delle risorse, abbiamo messo a disposizione ad esempio del Commissario Figliuolo oltre 92 milioni per poter fare test ai ragazzi delle scuole superiori», ha detto Bianchi.

Bianchi continua sottolineando che si tratta di «una quantità di risorse notevoli per permettere alle scuole di potersi organizzare nella diversità della loro condizione e dall’altra parte messo insieme ascoltando tutti dei protocolli che possono sicuramente essere migliorati. Questo è un momento delicato, o lo si affronta con la massima unione e convergenza o ci dividiamo su tutto», ha chiosato il ministro.