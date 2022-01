Donna di 40 anni stuprata in ascensore, fermato un uomo

Arrestato un 33enne per stupro nei confronti di una donna di 40 anni, dopo averla assalita e rapinata

Un uomo di 33 anni è finito in manette per aver stuprato una donna di 40 anni, dopo averla rapinata e assalita lo scorso 21 dicembre. L’episodio è avvenuto di sera, nell’ascensore di un condominio a Segrate (Milano). Il fermato è originario della Libia, anche se già noto alle forze dell’ordine. Dalla ricostruzione dei carabinieri, il 21 dicembre scorso, l’uomo avrebbe assalito la donna al secondo piano interrato del suo garage in un palazzo a Segrate. L’uomo ha schiaffeggiato la donna alla tempia, poi l’ha minacciata di morte e l’ha stuprata dentro l’ascensore.

Infine, si è fatto consegnare dalla donna 35 euro e il telefonino. Poi si è rivestito ed è fuggito. La donna è quindi riuscita a tornare a casa e ha raccontato tutto al marito con cui ha contattato i militari. La 40enne ha fornito un racconto ricco di dettagli che hanno permesso agli inquirenti di rintracciare il 33enne, un uomo alto 1,75, nordafricano, con cappuccio e mascherina.

Leggi anche:—>Il Covid spazzerà via 52 milioni di posti di lavoro quest’anno

La donna ha raccontato anche l’uomo, poco prima di fuggire, le aveva detto di dover andare dalla fidanzata. Tramite le telecamere di video sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a rintracciare il rapinatore.

Leggi anche:—>Tragedia Rigopiano, uno studio nega correlazione tra sisma e valanga

Per rintracciarlo, si sono rivelati essenziali gli elementi che hanno permesso di ricostruire l’abbigliamento dell’uomo, che indossava una felpa con cappuccio, un giubbotto smanicato, un cappellino da baseball e un orologio dorato.