Enrico Varriale, inizia il processo per stalking e lesioni alla sua ex

Ha avuto inizio oggi, martedì 18 gennaio, il processo del conduttore Rai Enrico Varriale, ex vice direttore Rai Sport. Tra i testimoni c’è anche Paola Ferrari

Ha preso il via oggi, martedì 18 gennaio, il processo a Enrico Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, accusato di stalking e lesioni nei confronti della sua ex compagna. Quest’ultima lo ha denunciato per atteggiamenti di tipo persecutorio, offese, minacce, percosse. La donna testimonierà il prossimo 9 maggio, come ha deciso il magistrato, Pierluigi Picozzi. Tra i testimoni ci sarà anche la conduttrice Paola Ferrari. Lo scorso settembre il magistrato Monica Ciancio aveva imposto a Varriale il divieto di avvicinamento alla ex compagna. Lui, in un colloquio con Repubblica aveva replicato:«Lo so che ho fatto qualcosa che non dovevo fare. Ma so anche che non sono il mostro di Milwaukee… Mai le ho messo le mani al collo».

La loro storia sembrava essere una come tante finché nell’agosto 2021 sono scoppiati dei litigi violenti. Ed è proprio sulle ragioni dei litigi che ci sono delle versioni contrastanti. La donna racconta che il motivo è che lui non riesce ad accettare di essere lasciato, mentre Varriale afferma che la ex compagna è molto gelosa. Il 6 agosto la situazione precipita in modo definitivo. Quel giorno, il conduttore avrebbe superato di parecchio il confine di un litigio civile.

Il gip scrive che «durante un alterco per motivi di gelosia, la sbatteva violentemente al muro, scuotendole e percuotendole le braccia, sferrandole violentemente dei calci, e mentre lei cercava di rientrare in possesso del cellulare che le aveva sottratto, le afferrava il collo con una mano cagionandole lesioni».

A quel punto Varriale non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione e avrebbe cominciato a tempestarla di «telefonate, messaggi, citofonate» che sono agli atti dell’indagine. A ciò si aggiunge anche un’altra inchiesta del giudice Gabriella Fazi inerente una donna presa a schiaffi e insultata ai primi di dicembre 2021. Tre le testimonianze contro il conduttore, ossia quella del portiere dell’abitazione in cui ebbe luogo il litigio del 6 agosto 2021, l’amico dell’ex compagna che ascoltò le sue chiamate disperate, e infine un’amica di infanzia della donna che dovrebbe parlare del rapporto tra i due.