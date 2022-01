Scuola, troppe classi in DAD. Bianchi: “Al lavoro per protocolli più semplici per quarantene”

Scuola in Dad, il ministro dell’Istruzione Bianchi: “Siamo al lavoro per introdurre protocolli più semplici per le quarantene”. La politica fa pressione, Azzolina: “La scuola è aperta ma è in grande sofferenza”.

Il rientro a scuola post natalizio conta appena una settimana, e sono già tantissime le classi che, in tutta Italia, stanno affrontando le lezioni in Dad. Alla luce dei numeri, il Ministro Bianchi annuncia nuove e ulteriori semplificazioni per quanto riguarda le quarantene a scuola, con la politica che preme affinché queste vengano applicate il prima possibile. “Per quanto riguarda la semplificazione, noi stiamo ascoltando veramente tutti e stiamo trovando il modo per permettere a tutti di gestire al meglio una situazione che però è gestibile e sotto controllo. Quindi, con grande serenità d’animo lavoriamo come sempre con tutti, ma soprattutto per tutti i nostri bambini”, ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, questa mattina a Firenze, a margine di un convegno all’Istituto degli Innocenti.

“La scuola è aperta ma è in grande sofferenza”

Il discorso di Bianchi è seguito alle forti richieste che arrivano da più parti, di semplificare i protocolli per le quarantene dovute ai casi di contagio di contatto con positivi al Covid-19 – in particolar modo per quanto riguarda l’ambiente della scuola primaria. E a tal proposito, Bianchi ha spiegato di stare “lavorando anche con loro, stiamo ascoltando tutti i dirigenti, i sindaci, stiamo ascoltando tutti proprio per fare in modo che sia progressivamente sempre migliore e più semplice per tutti”.

Fa pressing, però, il mondo della politica. Andrea Costa, sottosegretario alla salute, ha raccontato che “ci sono delle riflessioni in corso. Stiamo valutando il quadro epidemiologico”, con “la necessità di semplificare le regole e garantire una procedura più rapida e semplice”. Ma sulla questione si è espressa anche l’ex ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina.

“Diventa urgente che si rivedano i protocolli sulle quarantene a scuola, ci sono troppe norme e troppo confuse. Condivido e faccio mio in questo senso l’appello dei dirigenti scolastici che hanno la responsabilità di farle rispettare”, ha spiegato Azzolina. E ha aggiunto: “Perciò è sbagliato dire che tutto va bene, la scuola è aperta ma è anche in grande sofferenza”.