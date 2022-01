Pakistan, assalti a raffica da parte dei Talebani, allerta in diverse città

Massima allerta in Pakistan a causa degli attacchi dei Talebani, soprattuto nella capitale Islamabad

Allerta massima in Pakistan, dove si sta provvedendo a mettere in sicurezza diverse città, inclusa la capitale Islamabad, a causa degli attacchi Talebani. La scelta di innalzare il livello di sicurezza è dovuta, come riporta l’agenzia Dpa, a una serie di assalti armati e con dinamite da parte dei Talebani contro le forze dell’ordine. Questa settimana i talebani hanno sferrato almeno una decina di assalti puntando polizia, forze paramilitari e un convoglio con alcuni rifugiati che rientravano dall’Afghanistan.

Leggi anche:—>Scovato finto dentista, aveva uno studio abusivo in un magazzino

Un funzionario del ministero dell’Interno pakistano ha confermato la morte di tre agenti e un uomo appartenente ai paramilitari, dopo l’ultimo assalto violento occorso lunedì, 17 gennaio 2022.

Leggi anche:—>Covid, l’immunologo Silvestri: «Omicron fa meno paura. Ma pericolo a ottobre di variante più feroce»

Il ministero ha replicato alzando al massimo il livello di sicurezza in molte città pakistane, con particolare attenzione alle zone vicine a siti militari.

Leggi anche:—>Tonga, corsa contro il tempo per gli aiuti: ma cresce la paura per lo «tsunami Covid»

Tra gli assalti, anche una sparatoria tra talebani e polizia a Islamabad, con un poliziotto e due aggressori deceduti.