Unicef, campagna per vaccino antipolio in Afghanistan per oltre 9 milioni di bimbi

Il Paese sta per sradicare la terribile malattia, questa settimana comincia la campagna vaccinale in tutta la nazione

Questa settimana, in Afghanistan, comincia la prima campagna vaccinale antipolio in tutta la nazione per il 2022. Lo scopo è quello di vaccinare circa 9,9 milioni di bambini tra 0 e 5 anni. Lo scorso anno, a novembre, i vaccini somministrati sono stati 8,5 milioni, mentre a dicembre 8 milioni. Il 2021 è stato l’anno con più bassa circolazione di poliomelite in Afghanistan, il che fa ben sperare che il virus possa essere eradicato totalmente. Quattro casi di poliovirus selvaggio tipo 1 si sono registrati a Ghazni a gennaio, e tre a Kunduz tra ottobre e novembre 2021.

Leggi anche:—>Positivi al Covid Parolin e Pena Perra: i primi collaboratori del Papa

«Mentre cominciamo il 2022, abbiamo la migliore opportunità di porre fine alla polio in Afghanistan», ha detto Dapeng Luo, che opera per l’Oms in Afghanistan. «Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo pianificato ulteriori 5 campagne per il 2022 ed è fondamentale sfruttare questo momento per raggiungere il nostro obiettivo finale di 0 casi.

Leggi anche:—>Assessore comunale finisce in manette per omicidio

Quest’anno, dobbiamo intensificare gli sforzi per raggiungere ogni bambino con il vaccino antipolio ed eradicare questa malattia una volta per tutte», ha chiosato.