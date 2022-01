Afghanistan: emergenza malnutrizione, bambini muoiono di fame

Il tuo browser non supporta questo file

La situazione nel paese asiatico, dopo la ritirata dell’occidente, è drammatica non solo sul fronte dei diritti civili: i bambini muoiono per malnutrizione

In Afghanistan è allarme malnutrizione: Save the Children, insieme ad altre organizzazioni umanitarie, lancia l’SOS. A soffrire sono soprattutto i bambini: il numero di quello gravemente malnutriti è più che raddoppiato dal mese di agosto. I casi più gravi non riescono nemmeno ad arrivare nei presidi sanitari in tempo: solo a dicembre circa 40 bambini gravemente malnutriti sono morti prima di poter raggiungere l’ospedale, come avrebbero riferito proprio agli operatori di Save the Children i medici di un ospedale pediatrico situato nel nord del paese.

LEGGI ANCHE > 500 vittime di abusi sessuali in Arcidiocesi a Monaco: il rapporto che tira in causa Ratzinger

La domanda di cure per la malnutrizione è aumentata: il Paese è di fatto sprofondato nella peggiore crisi alimentare mai registrata. Quest’inverno sono circa 14 milioni i bambini che, secondo le stime, stanno affrontando livelli di fame tali da mettere in pericolo la loro stessa vita. Parliamo di una popolazione totale di circa 40 milioni: quella che si sta configurando è una vera tragedia umanitaria. Ed i tassi di malnutrizione continuano ad aumentare.

Secondo i dati appena resi noti da Save the Children, nel mese di agosto le squadre sanitarie dell’organizzazione visitavano in media 39 bambini malnutriti. A dicembre il numero ha superato i 100. Nel 2021 le cliniche sanitarie mobili hanno curato più di 12.000 bambini per malnutrizione, ma sono ancora molti quelli che non sono in grado di ottenere le cure specialistiche di cui hanno bisogno: La causa? Il sistema sanitario afghano è quasi totalmente dipendente dagli aiuti esteri e sull’orlo del collasso.

Leggi anche:—>Si barrica in casa per evitare Tso e spara a vigile del fuoco: arriva polizia

“I nostri team medici stanno lavorando senza sosta per curare un numero crescente di bambini malnutriti – ha dichiarato Athena Rayburn di Save the Children – Con il sistema sanitario che si sta sgretolando, le famiglie malate e preoccupate hanno percorso fino a 80 km per raggiungere le nostre cliniche. La vista di madri che trasportano bambini dolorosamente magri e senza vita, con la massa muscolare estremamente ridotta e la pelle cadente, è diventata fin troppo comune”.

LEGGI ANCHE > Afghanistan, Biden: “Non c’era modo di ritirarsi in maniera facile. Non mi scuso per quanto fatto”