Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: ieri il passo indietro per il Quirinale

Il tuo browser non supporta questo file

Silvio Berlusconi si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per eseguire alcuni esami di controllo di routine. Questo secondo quanto appreso da fonti di Forza Italia.

Si tratta dell’ennesimo ricovero per Silvio Berlusconi, che si trova da un paio di giorni al San Raffaele di Milano, in cura da Alberto Zangrillo. Per questa ragione non è potuto rientrare a Roma per il vertice del centrodestra, che si proponeva di decidere il candidato per il Quirinale: ieri, il Cavaliere ha annunciato il suo passo indietro.

LEGGI ANCHE > Mentre il centrodestra riflette su un nome alternativo a Berlusconi, i 5 Stelle aprono alla candidatura di Draghi al Quirinale

Berlusconi si trova al San Raffaele per alcuni controlli medici di rito, effettuati molto di frequente anche nei mesi scorsi, soprattutto a seguito del Covid e della gastroenterite lo scorso maggio.