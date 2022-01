Pier Ferdinando Casini presidente della Repubblica? Il suo post sui social

Pier Ferdinando Casini risulta tra i nomi papabili per il prossimo presidente della Repubblica: il suo ultimo post sui social potrebbe confermare la sua eventuale discesa in campo.

Sebbene il nome più votato ieri per la corsa al Quirinale sia stato quello di Paolo Maddalena, sono ormai diversi giorni che il nome di Pier Ferdinando Casini pare essere accreditato tra quelli più papabili per la salita al Colle. Dal canto suo, Casini si è al momento tenuto lontano da interviste e dichiarazioni ufficiali in merito alla faccenda. “Non parlo”, ha infatti ripetuto più volte ai giornalisti che gli chiedevano quantomeno un commento. Sui suoi profili social, però, l’ex presidente della Camera ha scelto di intervenire con un post sulle elezioni in corso per il presidente della Repubblica. “La passione politica è la mia vita!!”, si legge infatti a descrizione di una foto pubblicata sul suo account Instagram.

Casini e la corsa al Quirinale

Una foto da giovanissimo, in bianco e nero; una descrizione semplice, di poche parole; un cuore. Di questo è composto l’ultimo post pubblicato su Instagram da Pier Ferdinando Casini, finito tra i nomi che potrebbero spuntarla in questa corsa al Colle. Per alcuni, questa sua recente condivisione potrebbe essere un segnale che confermerebbe la sua eventuale discesa in campo. Del resto, spiega Fabrizio Roncone in un suo recente articolo su Il Corriere, Casini è stato fino ad ora, “alla antiche e ferree regole della candidatura quirinalizia: sparito dalla scena pubblica, da settimane non rilascia interviste, né scampoli di dichiarazione (gli ultimi suoi virgolettati ufficiali sono datati 17 agosto 2021: e ragionava sul futuro dell’Afghanistan). Poi più niente, zero. Ha solo cercato di farsi dimenticare”.

LEGGI ANCHE: Paolo Maddalena è il più votato alla prima tornata di elezioni per il presidente della Repubblica

LEGGI ANCHE: Quirinale, prima giornata a vuoto. Oggi si rivota, ma difficilmente si eleggerà il presidente

Al tempo stesso – spiega invece Roberto Gressi, sempre su Il Corriere – “continua a godere di buona stampa tra i grandi elettori”. E anche se al momento potrebbe non trovare strada tra i favori di Matteo Salvini e Giorgia Meloni (così come nemmeno dei Cinque Stelle e dello stesso Pd, che pare invece preferire Draghi), difficilmente farebbe fatica a trovare i voti, “se arrivasse in finale, con la garanzia di una legislatura che non si ferma fino al suo termine naturale”. Inoltre, “la nave pirata di Italia viva, con il suo folto gruppo di marinai, lo ha sempre considerato un nome più che spendibile”.