Quirinale, Di Battista: da Draghi nonnismo istituzionale

L’ex cinque stelle al vetriolo sulla candidatura del premier Mario Draghi alla Presidenza della Repubblica.

“Altro che nonno al servizio delle istituzioni, quello di Draghi è nonnismo istituzionale”. Non le manda certo a dire Alessandro Di Battista, dopo il giro di contatti del premier coi leader di partito. Del resto l’ex deputato dei cinque stelle non ha mai fatto mistero della distanza politica che lo separa dall’attuale presidente del consiglio.

“Tutti dall’interno – dichiara l’ex M5S all’Adnkronos – raccontano di un Draghi che, dopo essersi autocandidato come Presidente della Repubblica, fa campagna elettorale telefonando ai vari leader, lasciando intendere di essere pronto alle dimissioni in caso di Presidente della Repubblica non gradito. Non si erano mai viste scene del genere, altro che nonno al servizio delle istituzioni, sembra nonnismo istituzionale. Oltretutto, se non si ritira, sarà lui il massimo responsabile dell’instabilità dei mercati”.