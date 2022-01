Quirinale: chi sono i cinque candidati proposti dal centrodestra

Due ex-ministri, due ex-presidenti del Senato e un magistrato in pensione. Ecco la rosa dei nomi proposti dal centrodestra per il Colle

Seconda giornata di votazione in Parlamento per eleggere il Presidente della Repubblica. Le trattative tra i partiti sono complesse e al momento non emerge un accordo evidente su un nome, anche oggi si andrà verso una maggioranza di schede bianche. Matteo Salvini, forte del grande numero di delegati ascrivibili all’area del centrodestra, ha deciso di proporre una rosa di candidati eleggibili, pescando tra le personalità di riferimento della coalizione. Ecco chi sono, quali incarichi hanno avuto e che ruolo svolgono attualmente.

Giulio Tremonti

L’ex-ministro dell’Economia e delle Finanze durante ben quattro governi guidati da Silvio Berlusconi, oggi è molto vicino alla Lega anche se ufficialmente non risulta iscritto. Classe 1947, inizia la sua carriera politica nelle fila del Partito Socialista Italiano di Bettino Craxi, dopo una esperienza come docente e saggista. Viene eletto parlamentare per la prima volta nel 1994 con la bandiera di Forza Italia, entrando subito nell’esecutivo del Cavaliere. Il suo ruolo politico è quello di anello tra la Lega e FI che è stato capace di ricoprire per oltre vent’anni. Nel 2013, con la crisi del Popolo della Libertà grazie al quale era stato eletto, passa al gruppo Grandi autonomie -Libertà (Gal). Attualmente collabora con il Corriere della Sera e non ha incarichi parlamentari. E’ molto amico di Vittorio Sgarbi e Umberto Bossi.

Letizia Moratti

Nata Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, acquisisce il cognome sposando l’ormai defunto Gian Marco Moratti, imprenditore della nota famiglia di petrolieri. Viene da una famiglia aristocratica, è stata insieme al marito grande sostenitrice della Comunità di San Patrizio per il recupero dei tossicodipendenti. Nel 1994 su indicazione di Silvio Berlusconi, diventa presidente della Rai fino al 1996, viene nominata ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca dal 2006 al 2001, data in cui decide di correre alla carica di sindaca di Milano, vincendo al primo turno. Nel 2011 perde la sfida meneghina contro Giuliano Pisapia e cede la poltrona di prima cittadina. A inizio del 2021 viene chiamata dal governatore della Lombardia a ricoprire il ruolo di vice-governatrice e assessore al Welfare. Nel settore privato è stata presidente di Ubi Banca e amministratrice delegata di News Corp Europe. E’ Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Maria Elisabetta Casellati

76 anni, ex-ricercatrice universitaria e avvocata, diventa deputata con Forza Italia nel 1994 e senatrice nel 2001. Negli esecutivi guidati da Berlusconi è stata sottosegretaria alla Salute, alla Giustizia e Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato. Nel 2014 viene eletta membro laico del Consiglio superiore della magistratura mentre nel 2018 diventa presidente del Senato, prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo ruolo. E’ fedelissima del Cavaliere.

Marcello Pera

Classe 1943, è stato senatore per Forza Italia e Popolo della Libertà dal 1996 al 2013, dopo un passato vicino al Psi aderì sin dalla sua fondazione a FI. Autore di libri sul cristianesimo e professore straordinario di Filosofia teoretica, tra il 2001 e il 2006 è stato presidente del Senato. Ha collaborato come editorialista per il Corriere della Sera, Il Messaggero, La Stampa e per i settimanali L’Espresso e Panorama.

Carlo Nordio

Il meno noto ai più tra i nomi finora elencati, è nato a Treviso 74 anni fa. Di professione magistrato (oggi in pensione), fu tra i protagonisti dell’inchiesta sul MOSE di Venezia e della stagione di Mani pulite, dopo avere condotto diverse indagini sulle Brigate Rosse e sulle Cooperative Rosse. E’ sostenuto da Fratelli d’Italia e vicino a Giorgia Meloni, attualmente è collaboratore delle testate Il Tempo, Il Messaggero e Il Gazzettino nonché è componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Luigi Einaudi Onlus.