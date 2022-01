Crisi Ucraina: Kiev, “truppe russe troppo poche per attacco in grande stile”

Il numero di truppe dispiegate da Mosca lungo il confine è ancora insufficiente per un attacco su larga scala, lo afferma il ministro degli Esteri ucraino.

Le truppe russe assembrate ai confini con l’Ucraina sono in numero “insufficiente” per lanciare un attacco “su larga scala”. Lo ha dichiarato Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino, in un incontro coi giornalisti. La notizia è stata riferita dai media russi.

Presenza russa al confine minaccia diretta per l’Ucraina

“Il numero di truppe russe ammassate lungo il confine dell’Ucraina e dei territori occupati dell’Ucraina è grande e rappresenta una minaccia diretta per l’Ucraina”, ha affermato Kuleba.

Resta dunque alta la tensione geopolitica. ”Tuttavia, al momento, mentre parliamo, questo numero è insufficiente per un’offensiva su larga scala contro l’Ucraina lungo l’intero confine ucraino”, ha specificato l’esponente del governo di Kiev.