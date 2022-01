Ucraina, la posizione di Germania e Italia preoccupa Biden che continua a chiedere nuove sanzioni contro la Russia

Biden continua ad insistere sulla necessità di nuove sanzioni da infliggere alla Russia, ma la posizione di Germania e Italia preoccupa gli Usa.

La tensione tra Stati Uniti e Russia non è mai stata così alta, e di settimana in settimana, si inizia anche ad osservare in che modo le nazioni Ue si stanno posizionando in questo scontro geopolitico. La Germania fino a questo momento si è sempre rifiutata di rifornire di armi Kiev come invece stanno facendo gli Usa o l’Inghilterra. Ma nella giornata di ieri la Ministra degli Esteri tedesca ha annunciato che Berlino è comunque pronta ad offrire degli aiuti economici all’Ucraina. La questione delle sanzioni alla Russia, più volte evocata da Biden in questi giorni, non convince però la Germania che d’altronde, nel caso in cui si escludesse ad esempio il Cremlino dal sistema di pagamenti internazionali, sarebbe la prima a scontarne le conseguenze. Un approccio soft che preoccupa naturalmente gli Stati Uniti, che hanno bisogno del massimo appoggio possibile da parte dei paesi europei in un momento così delicato. Il problema però è in primo luogo economico per l’Ue: attualmente la Russia è il quinto partner commerciale dell’Unione Europea e metà delle importazioni di gas naturale nel vecchio continente arrivano da Putin. La questione si pone anche per Mosca che a partire da quando è iniziato il conflitto ucraino nel 2014, ha subito perdite commerciali a causa delle sanzioni per oltre 36 miliardi di dollari. Evidente dunque come delle nuove multe da parte dell’Occidente, metterebbero in difficoltà l’economia russa. Non bisogno sottovalutare un fatto che rischia di avere un enorme rilievo nello scacchiere geopolitico: la Germania è stata la nazione più danneggiata in Europa commercialmente dalle sanzioni introdotte nel 2014, e questo preoccupa molto Biden, che potrebbe non avere il sostegno che cerca in questa fase delicata.

Se l’Ue si accoda agli Stati Uniti in questa escalation, il prezzo del gas è destinato a salire

Un’altra questione è quella relativa al prezzo del petrolio che in caso di nuove multe a Mosca potrebbe subire un nuovo rialzo che in un momento storico del genere avrebbe conseguenze impreviste. L’agenzia di rating JPMorgan ha stimato che un nuovo attacco economico verso Putin potrebbe generare come diretta conseguenza un rialzo del prezzo del petrolio fino a 150 dollari al barile. Una situazione che potrebbe contribuire in modo fondamentale ad un’ulteriore contrazione del Pil mondiale. Senza dimenticare l’inflazione, già altissima, ma che in un contesto del genere, potrebbe schizzare nuovamente verso l’alto sfondando la soglia del 7 per cento.

In questo contesto, Biden è anche preoccupato della posizione, considerata fin troppo placida, che sta assumendo l’Italia. Per il momento infatti l’esecutivo guidato da Mario Draghi ha supportato gli Usa riguardo la richiesta di nuove sanzioni e alla fedeltà alla Nato, ma a differenza dell’Inghilterra, non si è andati oltre. A pesare in tal senso, sono gli stretti rapporti commerciali che l’imprenditoria italiana intrattiene con la Russia da anni. Nella giornata di mercoledì si terrà un incontro importantissimo in tal senso, in videoconferenza, tra Putin e la camera di commercio italo-russa. Una riunione a cui parteciparono importantissimi imprenditori del nostro paese tra cui ad esempio Marco Tronchetti Provera. Un incontro che alla luce delle recenti tensioni, sostiene Repubblica, Mario Draghi aveva chiesto formalmente di annullare ricevendo un secco diniego da parte degli imprenditori. Ma non solo, perché sembra che il premier, dopo aver compreso che non vi era volontà di annullare l’evento, avesse comunque chiesto che almeno Eni e la Snam non prendessero parte. Altra richiesta da parte di Draghi caduta nel vuoto. Incide poi sicuramente che in questo momento gli equilibri politici del nostro paese siano interamente incentrati sulle elezioni per il Presidente della Repubblica, crocevia fondamentale per il nostro paese anche da un punto di vista geopolitico.

Non che la linea atlantista possa essere messa in discussione dal risultato di queste votazioni, ma è evidente la sensibilità sul tema del nuovo inquilino del Quirinale, avrà un suo peso in questo nuovo scontro tra Usa e Russia. Inoltre, forse anche più della Germania, già nel 2014 l’Italia, proprio per i rapporti commerciali che intratteneva con Mosca, fu la nazione che più si oppose alle sanzioni contro Putin. L’amministrazione Biden è comunque molto più preoccupata della posizione che sta assumendo la Germania, considerata da sempre l’alleato più influente all’interno dell’Unione Europea.