Giannelli (ANP): “Difficoltà andavano gestite prima. Bene lo psicologo d’Istituto”

Il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonnello Giannelli ai microfoni di Meteoweek parla della ripresa delle scuole nell’attuale situazione pandemica.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli è preoccupato circa l’applicazione del protocollo sanitario da attuare nel caso in cui in classe si riscontrasse un positivo, tra quarantene, isolamenti e tamponi fatti dalle ASL.

“Il protocollo è molto farraginoso” – dice Giannelli a Meteoweek – ” e presenta difficoltà applicative enormi, anche perchè le ASL non riescono ad effettuare per tempo i propri compiti, a cominciare dai tamponi. Dovrebbe essere effettuato immediatamente un tampone nelle classi in sorveglianza sanitaria, ma questa cosa non avviene il giorno in cui si dovrebbe fare, bensì due, tre o addirittura cinque giorni dopo. In alcuni casi le strutture rimandano direttamente al secondo tampone (che andrebbe fatto dopo 5 giorni), ma d’altronde avviene la stessa cosa per i tracciamenti: anche lì demandano direttamente alle scuole“.

Per quanto concerne il sistema scolastico nel suo insieme poi, la Pandemia ha acuito vecchie problematiche che, assieme alle nuove di carattere sanitario, rendono estremamente difficile per i ragazzi poter seguire un corretto percorso formativo.

“Il problema dell’accesso a internet venne sviscerato durante il primo lockdown” – dichiara Giannelli – “spesso non arriva una linea ad alta velocità o almeno una copertura con rete dati cellulare, ma quando mancano le infrastrutture, onestamnete non possiamo intervenire come Scuola. Un’altra problematica emerge quando parliamo della dotazione tecnologica delle scuole, che andrebbe potenziata”

Nell’intervista poi, il presidente dell’ANP ha modo di affrontare anche il delicato tema del sostegno psicologico ai ragazzi, fortemente provati da 2 anni di pandemia: “Una possibilità che è anche allo studio del Palramento è querlla di introdurre la figura dello psicologo d’Istituto in ogni scuola, come figura quotidiana presente per aiutare gli studenti“.