Concedevano le figlie al loro violentatore per denaro. Due erano minorenni

Un nuovo caso di abusi sessuali su minori, ad aggravare il fatto il consenso dei genitori su due figlie minorenni. Una è anche disabile

Orrenda scoperta da parte dei carabinieri di Cosenza che hanno arrestato un uomo di 46 anni accusato di avere abusato sessualmente di tre sorelle, due delle quali minorenni e una disabile, per oltre un anno. A quanto emerge dalle indagini, si ipotizza che i genitori delle ragazze sarebbero complici dell’uomo in quanto avrebbero consentito ai ripetuti stupri.

Le violenze sarebbero avvenute a San Giovanni in Fiore, nella stessa casa in cui le ragazze vivevano con i genitori di 48 e 46 anni, i quali avrebbero addirittura messo a disposizione del presunto violentatore la loro camera da letto. Come “pagamento” l’uomo avrebbe lasciato dopo ogni atto qualche decina di euro.

LE DISPOSIZIONI DEL GIUDICE

Per i tre presunti responsabili le accuse sono dunque di violenza sessuale e concorso in violenza sessuale, aggravata dalla presenza di minori. Il gip di Cosenza ha disposto l’arresto in carcere per il presunto autore degli abusi, mentre per la madre delle ragazze è stato imposto il regime dei domiciliari e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per il padre. La podestà genitoriale è stata sospesa.