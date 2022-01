Polemiche per il post del deputato 5Stelle nel Giorno della Memoria: no vax come ebrei

Gabriele Lorenzoni, parlamentare del Movimento, nel Giorno della Memoria ha postato una foto del film La Vita è Bella con dicitura modificata

Il post del parlamentare pentastellato di Rieti, Gabriele Lorenzoni, ha scatenato una serie di polemiche perché l’uomo, nel Giorno della Memoria, ha pubblicato una nota foto tratta dal film La Vita è bella, con il piccolo Giosué, rivisitata in chiave no pass. Nella foto postata da Lorenzoni, la dicitura è modificata: da «Vietato l’ingresso agli ebrei e ai cani» a «Vietato l’ingresso ai non vaccinati e ai cani», con un asterisco:«o ai vaccinati da più di sei mesi senza booster».

Come sappiamo, nella pellicola di Benigni, il piccolo Giosué chiedeva al padre spiegazioni sulla dicitura «Vietato l’ingresso ai cani e agli ebrei». Ma l’associazione tra il veto imposto agli ebrei dopo le leggi razziali del ’38 e quello ai non vaccinati, ha scatenato una bufera.

Leggi anche:—>Ok dell’Ema alla pillola anti-Covid Paxlovid di Pfizer

A chi lo ha criticato chiedendo di eliminare il post, Lorenzoni ha replicato tramite social che «specialmente il giorno della memoria, bisogna ricordare che la discriminazione inizia sempre con discorsi di odio, intolleranza e propaganda, spesso infusa di basi pseudoscientifiche (il manifesto sulla razza fu firmato da importanti scienziati e professori universitari)».

Leggi anche:—>Iss: morti per Covid in Italia avevano in media 4 patologie pregresse

Lorenzoni, inoltre, sotto la foto modificata della pellicola di Benigni, aggiunge: «Leggi le richieste che Amnesty International sollecita al Governo Italiano per garantire i diritti fondamentali ai suoi cittadini».