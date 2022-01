Draghi ha chiamato Berlusconi per augurargli una «pronta guarigione»

Il leader di Forza Italia ha ricevuto la chiamata del premier e secondo FI, durante la conversazione, «non si è affrontato alcun tema politico»

Il premier Mario Draghi ha chiamato Silvio Berlusconi per augurargli una pronta guarigione, come riporta l’ufficio stampa di FI.«Berlusconi ha ricevuto una cortese telefonata dal presidente del Consiglio. Nel corso del colloquio non è stato affrontato alcun tema politico», spiegano. Berlusconi è in ospedale da alcuni giorni per vie di una infezione alle vie urinarie, ma il suo stato di salute non è considerato grave.

Parla con poche persone via telefono, ma resta in contatto con i più stretti per informarsi sull’elezione del nuovo Capo di Stato. Prima di recarsi in ospedale, il leader di Forza Italia aveva rinunciato a candidarsi come presidente della Repubblica.

Da quanto si è appreso nei giorni scorsi, l’umore del leader di FI era un mix tra «rabbia a scoramento. Non è un caso che riceva pochissime visite, e solo delle persone a lui più vicine, familiari e amici di una vita».

Il fratello Paolo è andato a visitarlo nella giornata odierna, dopo essersi ripreso dal Covid. «Sta meglio», ha riferito, «ha passato giorni molto brutti ma adesso è in ripresa. Abbiamo parlato del Monza, il che vuol dire che sta meglio dopo la batosta». Solo qualche ora prima, Adriano Galliani, aveva detto:«Non sono autorizzato a parlare a nome del presidente anche se l’ho sentito. Sta molto meglio e questa è la cosa più rasserenante per tutti noi».