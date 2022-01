Polemiche sul direttore ospedali Parigi:«Chi non è vaccinato paghi il ricovero»

Le parole del direttore degli Ospedali parigini, Martin Hirsch, che ritiene che chi non vuole farsi inoculare non dovrebbe ricevere assistenza pubblica

Secondo il direttore degli Ospedali di Parigi, Martin Hirsch, chi non si fa inoculare il vaccino anti Covid dovrebbe pagare le cure in ospedale. L’uomo ritiene infatti, che ci rifiuta di sottoporsi al vaccino non dovrebbe ricevere assistenza pubblica. Questo perché, al sistema sanitario francese, i pazienti Covid che vanno a finire in terapia intensiva costano all’incirca 3mila euro al giorno, e di solito il ricovero ha una durata di max 10 giorni, come riporta France 24.

Hirsch ha detto di aver posto la questione poiché i costi sanitari stanno aumentando e l’atteggiamento irresponsabile di alcuni non dovrebbe mettere a rischio la disponibilità di cure per gli altri.

La proposta di Hirsch, tuttavia, ha ricevuto diverse contestazioni sia parte dei medici che da politici di estrema destra che hanno chiesto fosse licenziato. Lo stesso sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, si è detta contraria a questa ipotesi. Su Twitter è comparsi un hashtag divenuto virale in Francia in cui si chiede che venga licenziato.