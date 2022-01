Rapina un supermercato, ma lo screenshot sul telefono lo incastra: arrestato minorenne

Rapina un supermercato armato di pistola, ma lo screenshot sul telefono lo incastra: arrestato un minorenne di Trapani. Si era fatto consegnare oltre 1.500 euro di cassa. Si cerca il complice.

Finito in manette il minorenne responsabile di una rapina a un supermercato a Trapani. Ad incastrarlo lo screenshot di un articolo pubblicato da un giornale online palermitano. Il giovane è stato arrestato in città dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani. Fermato per un controllo, gli agenti lo hanno trovato in possesso di un coltello e di un passamontagna, oltre che di una pistola a salve privata del tappo rosso. Accusato di rapina aggravata continuata in concorso, per lui si sono aperte le porte del carcere.

Fermato il responsabile della rapina, si cerca il complice

Secondo quanto viene riferito, il giovane aveva rapinato dapprima un supermercato, poi aveva tentato un secondo assalto sempre all’interno di un negozio. Sarebbe stato un regolare controllo da parte delle forze dell’ordine, però, a mettere i bastoni tra le ruote al minorenne. Fermato dagli agenti della Squadra mobile della Questura di Trapani, infatti, il ragazzo è stato trovato in possesso di coltello, un passamontagna e una pistola a salve priva di tappo rosso. Arma, quest’ultima, che il giovane aveva tentato di occultare, passandola all’altro ragazzo che in quel momento era in sua compagnia.

Gli agenti, però, hanno controllato anche il suo telefono cellulare. E sarebbe stato proprio dall’analisi del suo dispositivo a far allertare le forze dell’ordine: nello smartphone, infatti, vi era uno screenshot di un articolo pubblicato da un giornale online palermitano, in merito a una rapina messa a segno (e un’altra soltanto tentata) ai danni di un supermercato del capoluogo.

I poliziotti hanno dunque contattato i colleghi del commissariato Brancaccio, che avrebbero confermato i sospetti: appena il giorno prima, infatti, erano stati messi a segno due assalti da parte di due giovani, e proprio uno dei responsabili possedeva le stesse caratteristiche fisiche e dell’abbigliamento compatibile con quelle del minorenne fermato. Immediati, allora, gli accertamenti.

Analizzati anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza degli esercizi commerciali, il ragazzo è stato identificato e arrestato per rapina aggravata continuata in concorso. Condotto all’istituto per minori di Palermo, era stato lui che, insieme a un complice (che rimane tutt’ora senza identità), era riuscito a farsi consegnare una cifra di oltre 1.500 euro dai cassieri, fuggendo poi a bordo di uno scooter rubato.