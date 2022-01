Allarme lupi: avvistato branco a caccia di cinghiali vicino alle abitazioni

Paura tra i cittadini, la Regione avverte: in caso di avvistamento non avvicinare il lupo né fare foto o video.

C’è allarme a Lucca, dove sono stati avvistati lupi a caccia di cinghiali pericolosamente vicini alle abitazioni. Sono state trovate numerose tracce della presenza dei due predatori nei campi seminati e in prossimità delle abitazioni lungo il fiume e, non lontano, i resti di una carcassa di cinghiale. Con una nota ufficiale, la Task Force Lupo della Regione Toscana ha messo al corrente le autorità locali della presenza di una coppia di lupi lungo il corso del Serchio a Monte San Quirico. Come riferisce la Nazione, la prima segnalazione, risalente al 18 gennaio, è stata poi confermata da un sopralluogo effettuato lo scorso mercoledì, 26 gennaio.

Quando il lupo è un pericolo per l’uomo

I ritrovamenti fanno pensare che un branco di lupi sia in procinto di insediarsi stabilmente nella zona. La task force regionale, che si è attivata per il monitoraggio, ricorda che il lupo è da considerarsi pericoloso quando si avvicina all’uomo e alle abitazioni a una distanza inferiore ai trenta metri, perché in tal caso mostra di non nutrire timore per la presenza umana.

LEGGI ANCHE -> Fotografo cade per malore. Nessuno lo soccorre, muore dopo 9 ore

La Regione ha elencato una serie di raccomandazioni ad uso della popolazione: in primo luogo invitando a non lasciare liberi di vagare senza sorveglianza animali da allevamento e da affezione nelle ore diurne; e comunque, se gli animali sono liberi in giardini e resedi di abitazioni, questi devono essere adeguatamente recintati con specifici accorgimenti tecnici. Sempre dalla Regione arriva la raccomandazione di non dare o lasciare mai cibo a un lupo avvicinatosi a un’abitazione o che è stato visto transitare da un luogo abitato: il lupo non è un cane randagio ma un animale selvatico e potenzialmente pericoloso.

LEGGI ANCHE -> Minorenne scende dal treno, due uomini la seguono e la violentano

In caso di avvistamento di un lupo, si ricorda di non avvicinarlo per scattare foto o girare video, di evitare di fissarlo negli occhi, di allontanarsi lentamente e senza voltargli le spalle, semmai urlando e battendo le mani. Un’altra raccomandazione è quella di non perdere mai di vista i minori e di non lasciarli incustoditi, specialmente di sera. In caso di nuovi avvistamenti nella stessa zona occorre avvertire prima possibile il numero regionale emergenza lupo: 366 6817138.