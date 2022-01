Sergio Mattarella è di nuovo presidente della Repubblica

Sergio Mattarella è ufficialmente di nuovo presidente della Repubblica: al termine di una settimana drammatica per la politica italiana, il nome del presidente uscente ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Alla fatidica soglia dei 505 voti (anzi, in realtà un paio di voti prima) un applauso di quasi tutto il Parlamento ha sottolineato, come da prassi, l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Che è anche il vecchio: come già ampiamente anticipato, è di nuovo lui il capo dello Stato. Alle 21.30 è previsto un discorso del rieletto presidente che verrà diffuso in diretta tv.