Post elezioni: partiti in crisi, politica in crisi, restano solo Draghi e Mattarella

All’indomani della rielezione di Sergio Mattarella è il momento di fare i conti con quel che è successo in questa settimana. Il bilancio, per la politica, è drammatico.

Come sempre, praticamente tutti hanno espresso soddisfazione per l’esito delle elezioni presidenziali. Ovviamente il problema non è chi sia stato eletto. La questione sta tutta nel come si è arrivati ad eleggerlo di nuovo, il presidente Mattarella. E’ difficile trovare qualcuno che perde, nella politica italiana: a memoria viene in mente solo Matteo Renzi, che ammise la sconfitta dopo il referendum costituzionale del 2016. Una abitudine pessima che ovviamente è stata riproposta anche ieri, dopo la settimana surreale di elezioni del presidente della Repubblica.

Essere stati costretti a presentarsi con il cappello in mano a chiedere all’ex presidente Mattarella di “rivedere i suoi piani” e dire di si ad un nuovo mandato non rappresenta, in fondo, una sconfitta per nessuno. Per il centrosinistra, per il Movimento 5 Stelle, per il centrodestra “di governo”. L’unica ad esprimere contrarietà è Giorgia Meloni, forte del suo ruolo di oppositrice (insieme a tutto il partito Fratelli d’Italia) al governo Draghi. Che è, importante tenerlo a mente, un “governo del presidente”: voluto da Mattarella per uscire da un’altra impasse della politica, un anno fa.

Il disastro della politica

Le cose ovviamente stanno in maniera diametralmente opposta a quello che emerge dalle dichiarazioni a caldo: per la politica, soprattutto per i partiti, il bilancio è pessimo. Il centrodestra è spaccato, forse definitivamente. Matteo Salvini è, sostanzialmente, il “king maker” al contrario di queste elezioni: ha sbagliato tutto quel che poteva sbagliare. Ha bruciato la presidente del Senato, ha contribuito a bruciare una funzionaria apprezzatissima come la Belloni. Dopo aver dichiarato apertamente che fosse venuto il momento per il centrodestra di eleggere un presidente, registra una nuova sconfitta totale.

Per il centrosinistra tutto sommato arriva un risultato molto simile ad un successo, ma ottenuto per forza d’inerzia e non per una reale capacità di intervento. Il PD voleva Draghi, ha ottenuto Mattarella: va bene, ma Enrico Letta non ha vinto. Per vincere bisogna fare qualcosa, e lui invece ha aspettato il suicidio dei suoi rivali. Per carità, è anche questa una strategia: ma non può essere l’unica di un partito che vorrebbe provare a vincere nel 2023. Il Movimento 5 Stelle torna ad essere diviso: in questi giorni si è definitivamente evidenziato un dualismo tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che non può che portare danni, al già traballante partito di Beppe Grillo (se ancora questa affermazione ha un senso).

Cosa rimane dunque? Rimane il presidente Mattarella con la sua integrità e la sua immensa credibilità istituzionale, e rimane ovviamente Mario Draghi. Mattarella e Draghi, Draghi e Mattarella: l’impressione è che la politica italiana, al momento, inizi e finisca con questi due nomi. Che se da un lato hanno mostrato di saper “mettere in sicurezza l’Italia”, dall’altro rappresentano, di fatto, un commissariamento della politica. Il che non è mai un dato positivo.