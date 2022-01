Meteo DOMANI lunedì 31 gennaio | nuvole e piogge

Nella giornata di domani lunedì previsioni meteo del 31 gennaio. Al nord cieli prevalentemente coperti. Al centro nubi sparse con piogge. Al sud maltempo. Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 31 Gennaio.

Nord:

Molte nubi sulle aree alpine, prealpine e pedemontane con deboli nevicate oltre i 700-800 metri; addensamenti compatti attesi anche su zone appenniniche e Liguria con qualche piovasco sul levante ligure e rilievi romagnoli in miglioramento dal pomeriggio. Cielo sereno o velato sul resto del nord; nottetempo ed al primo mattino formazione di foschie e nebbie dense sulle zone pianeggianti centrorientali, in successivo rapido dissolvimento.

Centro e Sardegna:

Iniziali condizioni di cielo molto nuvoloso con lievi piogge e locali brevi rovesci che dalle regioni tirreniche si estenderanno anche al resto del settore; seguirà un deciso miglioramento serale su nord Sardegna, Toscana e Lazio settentrionale con schiarite sempre più ampie, mentre altrove i fenomeni saranno più diffusi e assumeranno anche a carattere nevoso sull’Abruzzo, dove la quota neve è attesa in rapida discesa fino ai 600 metri.

Sud e Sicilia:

Estesa copertura bassa e stratiforme su gran parte del meridione con deboli precipitazioni su Molise occidentale, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia meridionale, in estensione pomeridiana anche alla Puglia salentina; dalla sera peggiora su settore molisano, Campania e Puglia garganica con fenomenologia più diffusa, anche nevosa sui rilievi del Molise oltre i 500-600 metri.

Temperature:

Minime in calo su alpi, prealpi ed appennino emiliano-romagnolo; in rialzo su Sardegna centroccidentale, alta Toscana,Lazio, ovest Molise, Campania, Calabria e Sicilia; stazionarie altrove; massime senza variazioni di rilievo su Liguria centroccidentale, pianura veneta, Sardegna settentrionale, coste centrali adriatiche, Molise, nord Campania, Salento, Basilicata, Calabria centrosettentrionale, Sicilia occidentale e meridionale; in diminuzione sul resto d’Italia.

Venti:

Inizialmente deboli o moderati dai quadranti occidentali, tendenti a ruotare dal primo pomeriggio da quelli settentrionali con raffiche di burrasca forte sulla catena alpina, appennino ed isole maggiori.

Mari:

Da poco mosso a mosso l’adriatico, tendente a molto mosso dalla sera; mossi o molto mossi i restanti bacini con moto ondoso in rapida e decisa intensificazione e mare fino a grosso su mar e canale di Sardegna, fino a molto agitato su tirreno centromeridionale e stretto di Sicilia e fino ad agitato su mar ligure e basso ionio.