Contagi Covid, Rasi:«Trend abbastanza incoraggiante ma niente azzardi»

Guido Rasi, consulente del commissario per l’emergenza Figliuolo, ospite di Che Tempo Che Fa, parla dell’andamento contagi in Italia

Guido Rasi, consulente del commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, ospite a Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio, ha parlato dell’andamento dei contagi nel nostro Paesi. Rasi spiega che i casi «stanno calando, lentamente, il trend è abbastanza incoraggiante. Abbiamo ancora centomila contagiati oggi, c’è un timido segnale di discesa su tutti i parametri, un momento di ottimismo ma che non consente di fare cose azzardate».

Rasi prosegue il suo discorso spiegando che «abbiamo ancora 235 decessi, decessi che sono il risultato di quello che è avvenuto 10-20 giorni fa. Numeri che in Italia continuano a essere molto alti. Decessi che non sono omogenei ne’ per territorio ne’ per strutture sanitarie».

Il consulente di Figliuolo continua ponendosi alcuni quesiti:«La prima domanda che bisogna farsi è: dove la sopravvivenza è migliore, cosa c’è dietro? C’è un territorio che ricovera più in fretta, con parametri più precisi, con terapie più adeguate? C’è un problema di standardizzazione sul territorio nazionale, un problema che viene da lontano. C’è una domanda da farsi se sono stati usati sul territorio, in tempo, tutti quei farmaci che sono a disposizione», chiosa.