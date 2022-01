Green Pass, mascherine, viaggi, negozi: ecco le nuove norme in arrivo

Da questa settimana vi saranno delle nuove norme per contrastare la diffusione del Covid19 e la proroga di altre

A partire da questa settimana ci saranno dei cambiamenti nelle norme anti contagio, e la proroga di altre. Da lunedì 31 gennaio, indossare la mascherina all’aperto sarà ancora obbligatorio. Oggi sarebbe l’ultimo giorno di chiusura delle discoteche ma potrebbe esserci una proroga fino al 15 febbraio.

Dal 1° febbraio scattano nuove misure, tra cui le sanzioni di 100 euro a chi ha oltre 50 anni e non ha rispettato l’obbligo di vaccinazione. Resteranno ancora due settimane di tempo, ossia fino al 15 febbraio, per eseguire la vaccinazione prima che questo obbligo viga anche per andare a lavoro. Dal 15 febbraio, infatti, chi non avrà fatto il vaccino sarà considerato un assente ingiustificato e non potrà lavorare, né percepire lo stipendio.

Se andrà comunque a lavoro senza green pass, potrà essere sanzionato con una multa che va da 600 a 1.500 euro, così come tutti gli altri lavoratori che devono essere muniti almeno di tampone. Coloro che hanno completato il ciclo di vaccini o sono guariti dal Covid e hanno ricevuto tre somministrazioni, avranno il green pass sempre valido. Ema e Aifa infatti, non hanno autorizzato una quarta dose.

Per chi invece ha ricevuto una o due dosi del siero, resta invece la scadenza di sei mesi dall’ultima inoculazione. Chi non farà il richiamo non potrà ottenere il super green pass che permette di recarsi al bar e al ristorante, fare attività sportiva, andare nei cinema, teatri, stadi, viaggiare, prendere i mezzi di trasporto pubblici.

Obbligo green pass nei negozi

Da martedì 1° febbraio scatterà anche l’obbligo di essere in possesso almeno del green pass base, che si può avere con un tampone antigenico (vale 48 ore) o molecolare (72 ore) per entrare nei negozi.

Si potrà invece entrare liberamente nei seguenti negozi: ipermercati, supermercati, discount alimentari, minimercati ecc. ma non si potrà consumare sul posto. Si può entrare senza green pass nei negozi di animali domestici e alimenti per animali domestici, nei benzinai, nei negozi che vendono articoli igienico sanitari. E ancora, nelle farmacie, parafarmacie, articoli medicali e ortopedici, materiale per ottica, commercio di combustibile per uso domestico e riscaldamento.

Il governo ha puntualizzato che «l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del presidente del Consiglio dei ministri».

Per quanto concerne, invece, i viaggi all’estero, saranno prorogate le misure per chi arriva da fuori. Per chi proviene dai Paesi Ue basterà il green pass. Ci sono anche corridoi turistici Covid free in cui si va con doppio tampone molecolare per i seguenti luoghi: Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (si parla solo delle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam), Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (solo per ciò che concerne l’isola di Phuket), Oman e Polinesia francese.