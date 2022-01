Panico sul pullman di linea: lanciato sasso dal cavalcavia della A16, bus preso in pieno

Panico sul pullman di linea: lanciato sasso dal cavalcavia della A16 Napoli-Canosa, preso in pieno il bus che transitava verso Castel del Lago. Nessun ferito, la polizia indaga per risalire agli autori del gesto.

Grave episodio, quello verificatosi nella giornata di eri, domenica 30 gennaio. Un grosso sasso è stato lanciato da un cavalcavia autostradale, e ha colpito in pieno un autobus di linea dell’Air (azienda regionale di trasporto pubblico locale su gomma), mentre era in transito sulla A16 Napoli-Canosa. Il bus era partito dal Metropark di Napoli Centrale ed era diretto a Castel del Lago (Avellino). Sono attualmente in corso le indagini della Polstrada per risalire ai responsabili – rimasti ancora non identificati.

La ricostruzione dei fatti

Paura e panico tra i passeggeri del bus dell’Air. Persone ancora ignote infatti lanciato dal cavalcavia dell’A16 un grosso sasso, colpendo in pieno il mezzo in transito sulla Napoli-Canosa. Secondo quanto si apprende, la pietra ha sfondato il parabrezza del piano superiore del bus a due piani, senza però colpire nessuno dei passeggeri. L’autista è fortunatamente riuscito a frenare in tempo e a mettere al sicuro i viaggiatori, che in preda al panico si erano nel frattempo riversati al piano inferiore per cercare riparo.

LEGGI ANCHE: Green Pass, mascherine, viaggi, negozi: ecco le nuove norme in arrivo

Immediata la segnalazione alle forze dell’ordine, lanciata dallo stesso autista del mezzo. Sul posto, raggiungendo il bus fermo lungo l’autostrada nei pressi di Montemiletto (in provincia di Avellino), è intervenuta tempestivamente una pattuglia della Polstrada. Dopo i primi accertamenti sia sul mezzo che sulla salute dei viaggiatori, il pullman è stato scortato dagli agenti fino ad Avellino. La Polstrada ha altresì avviato le indagini in merito all’episodio, del quale si cerca di identificare i responsabili. Per risalire all’identità degli autori del gesto, verranno utilizzate anche le immagini registrate da alcune telecamere posizionate nell’area. I filmati sono già al vaglio delle autorità.

LEGGI ANCHE: Donna perde la vita in pronto soccorso, un suo familiare picchia il medico

Al sopraggiungere di una simile notizia, immediata è stata anche la condanna da parte dell’Amministratore unico di Air, Anthony Acconcia. Duro il suo intervento contro gli autori “di questo gesto ignobile e incivile“. Un gesto che, spiega Acconcia, “ha messo a rischio l’incolumità dei passeggeri e dell’autista“. “Ringrazio il nostro operatore – ha proseguito e concluso l’amministratore – che con professionalità e prontezza di riflessi ha messo in sicurezza i viaggiatori e chiesto l’intervento della polizia. Ribadisco la mia vicinanza al personale dell’azienda, in particolare a quello viaggiante, che fornisce ogni giorno un servizio importante, difficile e rischioso”.